كتلة كردستانية ترهن التصويت على الموازنة بشرطين

2021/03/26 | 12:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اشترطت كتلة الامل الكردستانية في مجلس النواب، الجمعة، مسألتين للتصويت على موازنة 2021.

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وقال عضو الكتلة سركوت شمس الدين، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اذار 2021)، إن "الكتلة لن تصوت على اي اتفاق بين بغداد واربيل اذا لم يتضمن تسويق النفط عبر شركة "سومو" وتضمين رواتب موظفي الاقليم دون اي حجج او تأخير اوقطع"، مشيراً بأن "بعض الكتل السياسية تنازلت عن شرط تسويق النفط لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واضاف بان "تسويق نفط الاقليم عن طريق الشركات حزبية هناك هو هدر كبير للمال العام في البلد وخيانة للدستور والشعب العراقي".وتابع شمس الدين ان "الشرط الاخر هو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية،ووضع الية لحل مجلس النواب لاجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل"، مؤكداً ان "اية الية تجري بهذا الخصوص خارج السياقات الدستورية مرفوضة تماماً".

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