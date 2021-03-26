السفير الأسترالي لدى بكين: الصين

2021/03/26 | 12:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف سفير أستراليا في بكين الصين بأنها "شريك تجاري انتقامي وغير موثوق به"، حيث كشف مسؤولون أستراليون عن انخفاضات حادة في معظم الصادرات إلى السوق الصينية التي تعتبر الأهم بالنسبة لأستراليا.

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