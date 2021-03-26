مصدر أمني: هجوم بعبوة ناسفة يستهدف منزل “كاظم الصافي” ولا خسائر بشرية

2021/03/26 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مصدر أمني في ذي قار عن تعرض منزل مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي إلى هجوم بعبوة ناسفة.

وذكر المصدر أن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف منزل مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي وتسببت بأضرار في واجهة المنزل فيما لم يلحق الهجوم بأي خسائر بشرية.

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