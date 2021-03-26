ائتلاف العبادي يرفض أي عمل خارج أطر الدولة ومؤسساتها

2021/03/26 | 12:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، عن رفضه أي عمل خارج أطر الدولة ومؤسساتها، مشيرا الى ان ذلك سيقود إلى المزيد من التشظي الوطني وانقسام الدولة وذهاب هيبتها والإضرار بمصالح المواطنين.وأكد ائتلاف النصر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخنة منه، ان “الاعتراض على الأداء الحكومي، بل وحتى تغيير الحكومة، جائز وطبيعي …

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