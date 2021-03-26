2021/03/26 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة كشف الفنان المصري، محمد محمود عبد العزيز، تعرضه للسجن في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تصوير فيلم، موضحا أنه كان هناك تشابها في الأسماء، بينه وبين زعيم حركة “طالبان”.وقال عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنان محمد محمود عبد العزيز يسجن تحت الأرض في الولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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