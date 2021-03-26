2021/03/26 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار الذهب عالمياً لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار الذهب عالمياً لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).