رعد حمودي يفوز برئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية للمرة الثالثة على التوالي

2021/03/26 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُين نجم المنتخب العراقي السابق لكرة

القدم رعد حمودي، الجمعة، رئيسا جديدا

للجنة الأولمبية العراقية للمرة

الثالثة على التوالي في انتخابات جرت

اليوم في بغداد.

ويشغل حمودي منصب رئيس اللجنة

الاولمبية من

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