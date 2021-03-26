العراق يعلن تطهير 32 مليون متر مربع من الألغام فى الموصل والبصرة

2021/03/26 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة البيئة العراقية، تطهير 32

مليون متر مربع من الألغام والمخلفات

الحربية في البصرة والموصل، وقال مدير

عام دائرة شؤون الألغام بالوزارة ظافر

محمود خلف - وفقا لقناة (السومرية نيوز)،

اليوم الجمعة

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