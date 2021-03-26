وزير الصحة والبيئة يزور كربلاء ويطلع على خطة الطوارئ الصحية المُعَدة للزيارة الشعبانية

2021/03/26 | 12:38 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اطلع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة يزور كربلاء ويطلع على خطة الطوارئ الصحية المُعَدة للزيارة الشعبانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محمد التميمي لدى زيارته الجمعة إلى
محافظة كربلاء المقدسة على خطة
الطوارئ الصحية المعدة لزيارة النصف
من شعبان المُباركة
وبين الوزير إن الوزارة وكعادتها في كل
ز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة يزور كربلاء ويطلع على خطة الطوارئ الصحية المُعَدة للزيارة الشعبانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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