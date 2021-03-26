وزير الصحة والبيئة يزور كربلاء ويطلع على خطة الطوارئ الصحية المُعَدة للزيارة الشعبانية

2021/03/26 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن

محمد التميمي لدى زيارته الجمعة إلى

محافظة كربلاء المقدسة على خطة

الطوارئ الصحية المعدة لزيارة النصف

من شعبان المُباركة

وبين الوزير إن الوزارة وكعادتها في كل

ز

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