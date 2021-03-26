ازمات العراق.. عطس وزانها وضاع الحساب - علي عرمش شوكت

2021/03/26 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت كان في ماضي الزمان، عندما يحل وقت الحصاد يبدأ الفلاحون بجمع الغلال، وبغية معرفة ما جنوه يقومون على تقسيمه الى " كيلات " محددة لعدم وجود وحدات وزنية معتمدة ، كي يسهل التعامل به وذلك باعتماد اناء يُملأ بالحبوب ويسمى "الكيلة".



وتوضع مئة كيلة في شوال تسمى " الوزنة " يتولى العدها والفرزها شخص يسمى الوزّان اي القابض على بيضة الميزان ولكن عندما يعطس ذلك الشخص غالباً ما ينسى حساب عدد الكيلات التي قام بها ......





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