2021/03/26 | 12:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار الأميركي.ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1726.30 دولار للأونصة.وقال برايان لان العضو المنتدى لدى “غولد سيلفر سنترال”: إن “قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا، هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية”.وأضاف: “الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يتجه نحو أول هبوط أسبوعي في 3 أسابيع عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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