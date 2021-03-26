صحة السليمانية تعلن تسجيل انواع متعددة من كورونا المتحور

2021/03/26 | 12:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل انواع متحورة من فايروس كورونا بين المصابين، مشددة على وصول الوجبة الاولى من لقاح استرازينكا.

وقال المدير العام لصحة محافظة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: في محافظة السليمانية تم تسجيل عدة انواع من فايروس كورونا المتحور بين المصابين.

واضاف: منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي تم تسجيل اصابات بفايروس كورونا المتحور في محافظة السليمانية، مشيرا الى وجود عدة انواع من هذ الفايروس المتحور.

واشار الى وصول 15 الف جرعة من لقاح استرازينكا الى محافظة السليمانية بالاضافة الى وصول مستلزمات مختبرية تساعد في تحديد نوع فايروس كورونا الذي يصب المواطنين.

PUKmedia خاص

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