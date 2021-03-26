2021/03/26 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية - واع

أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة السليمانية الدكتور صباح هورامى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه " تم تسجيل أربعة أنواع جديدة من فايروس كورونا في مدينة السليمانية"، موضحاً أنه " في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم تم تسجيل النوع الجديد من فيروس كورونا في مدينة السليمانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).