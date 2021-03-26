2021/03/26 | 12:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الجمعة، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي السبت و الأحد، المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (24 آذار 2021)، أن "الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي:

السبت 27 – 03 – 2021

الـطــقــس

صحو تتخلله بعض الغيوم المتفرقة , مع فرصة لتشكل ضباب خفيف صباحاً على المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق .

درجات الحرارة

الصغرى 18 العظمى 29

الريـــاح

متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 35 ) كم/ساعة ، تنشط أحياناً الى أكثر من ( 50 ) كم/ساعة مسببةً تصاعد الغبار على معظم المناطق وخاصةً المكشوفة .

مدى الرؤيــــة

( 8 – 10 ) كم ، وفي الضباب ( 3 – 5) كم , أما في الغبار أقل من ( 2 ) كم .

حالة البحر

خفيف الى معتدل الموج يعلو أحياناً ارتفاع الموج: ( 2 - 6 ) قدم .

الريـــاح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية ( 10 – 45 ) كم/ساعة ، تنشط على فترات الى أكثر من ( 55 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : oc 19

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الاحد 28 – 03 – 2021

الـطــقــس

صحو مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة , مع فرصة لتصاعد الغبار على أغلب المناطق بسبب نشاط الرياح السطحية ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق .

درجات الحرارة

الصغرى 15 العظمى 26

الريـــاح

شمالية غربية معتدلة السرعة ( 15 – 35 ) كم/ساعة ، تنشط على فترات الى أكثر من ( 50 ) كم/ساعة .

مدى الرؤيــــة

( 8 – 10 ) كم ، وفي الغبار أقل من ( 2 ) كم .

حالة البحر

خفيف الى معتدل الموج يعلو أحياناً ارتفاع الموج: ( 3 - 7 ) قدم .

الريـــاح :شمالية غربية ( 10 – 45 ) كم/ساعة ، تنشط على فترات الى أكثر من ( 55 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : oc 19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات حركة الأمواج والمد والجزر في ’بحر العراق’ لليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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