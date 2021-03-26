ما هي اجواء الطقس في العراق حتى نهاية مارس

2021/03/26 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية العراق، الجمعة، حالة الطقس للايام المقبللة.

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