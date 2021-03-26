بالصور.. حملة كبرى للحشد الشعبي في أيمن الموصل

2021/03/26 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي آلياتها وجهدها البشري، اليوم الجمعة، لتنظيف الجانب الأيمن من مدينة الموصل من مخلفات الحرب على داعش....

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