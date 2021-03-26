لندن تدين عقوبات صينية على شخصيات وكيانات بريطانية

2021/03/26 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين,-(أ ف ب) – أعلنت الحكومة الصينية الجمعة فرض عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها “بنشر أكاذيب” بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، فيما دانت لندن الخطوة.وشملت العقوبات أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى.وتأتي العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا […]

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