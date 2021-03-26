2021/03/26 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة روسيا باستخدام لقاح سبوتنيك-في المضاد لفيروس كورونا كأداة “دعاية”.وقال لودريان متحدثا لإذاعة “فرانس إنفو” إنه “بحسب طريقة التعامل مع المسألة، فهو وسيلة دعاية ودبلوماسية عدائية أكثر منه وسيلة تضامن ومساعدة صحية”.واستشهد بمثل تونس ليقارن بين الإعلانات الروسية عن تسليم شحنات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تتهم الكرملين باستخدام لقاح سبوتنيك-v ضد كورونا كأداة “دعاية”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس تتهم الكرملين باستخدام لقاح سبوتنيك-v ضد كورونا كأداة “دعاية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).