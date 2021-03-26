هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبل إعلان بيانات اقتصادية

2021/03/26 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، مع ترقب إعلان بيانات اقتصادية.

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