سجنه وقيده بسلاسل لمدة 6 سنوات.. الشرطة تحرر

2021/03/26 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة ذي قار، تحرير شاب

مراهق من سجن والده بعد تقييده بسلاسل

على مدى 6 أعوام داخل المنزل في إحدى

نواحي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بناء على معلومات دقيقة،

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