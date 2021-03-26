النجف.. القبض على متهمين بحوزتهم 2000 حبة مخدرة

2021/03/26 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

القبض على متهمين بحوزتهما 2000 حبة مخدرة

في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،، ان "مفارز دوريات النجدة في

قاطع الكوفة في المحافظة النحف

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