خروج القوات الأمريكية: ضغوطات سياسية ورفض حكومي عراقي وأمريكي

2021/03/26 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرهاد علاء الدين: رئيس المجلس الاستشاري العراقي.عقب تأكيد المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية علي خامنئي يوم ١١ اذار ٢٠٢١ بانه “يجب على امريكا الخروج من العراق” أفادت أنباء بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة شهدتها بغداد […]

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