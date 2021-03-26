السليمانية تسجل اربع انواع جديدة من كورونا

2021/03/26 | 13:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، تسجل أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا.وقال مدير صحة السليمانية، صباح هورامى في بيان، إنه “تم تسجيل أربعة أنواع جديدة من فايروس كورونا في مدينة السليمانية”، موضحاً أنه “في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم تم تسجيل النوع الجديد من فيروس كورونا في مدينة السليمانية”.

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