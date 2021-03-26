ما الذي يجري في قناة السويس؟.. أقمار اصطناعية ترصد 200 سفينة (صور)

2021/03/26 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة

فوق البحر الأحمر حجم الازدحام

المروري، الذي خلفته السفينة "إيفر

غيفن"، بعد جنوحها في قناة السويس.

وكانت حركة الملاحة في قناة السويس قد

توقفت، الثلاثاء، إثر جنوح ا

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