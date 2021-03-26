بعد أن رزقه الله بحفيدة.. اطعم اكثر من 23 الف اسرة في العراق (صور)

2021/03/26 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم احد المحسنين في العراق، بتوزيع

اكثر من 32 الف دجاجة على الفقراء

والايتام، بعد ان رزقه الله بحفيدة.

وذكرت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية،

التي يرعاها المرجع الديني الاعلى

السيد علي السيستاني، ان

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