الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً في سماء نجران

2021/03/26 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت قناة “العربية” اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخاً باليستياً فوق منطقة نجران الجنوبية.

وقالت فصائل الحوثي اليمنية، في وقت سابق إنها شنت هجمات على منشآت نفطية سعودية.

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