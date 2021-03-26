رئيس تحالف الفتح: الانتشار المسلح أمر مرفوض وتحت أي ذريعة

2021/03/26 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن الانتشار المسلح الأخير في بغداد أمر مرفوض وتحت أي ذريعة.

وقال العامري في بيان إن المطالبة بحقوق المواطن والدفاع عنها أمر مشروع وفي غاية الأهمية ولكن يجب أن يكون عبر الوسائل السلمية وطبق الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن الانتشار المسلح امر مرفوض وتحت أي ذريعة كانت وعلى الحكومة أن تولي اهمية خاصة لمعالجة الاثار السلبية لرفع سعر الصرف، على حد قوله.

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