فرانس برس: باريس تجدد تأكيدها على “حرية الملاحة” في مناطق شهدت توترا متزايدا

2021/03/26 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” إلى مياه الخليج العربي في إطار مهمة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الأمر يأتي تأكيدا من باريس على تعزيز “حرية الملاحة” في مناطق بحرية شهدت توترا متزايدا.

وتأتي هذه المهمة بعد مرحلة من التوتر في شرق المتوسط، فيما تكرر الولايات المتحدة وحلفائها اتهام إيران بإعاقة حرية الملاحة في الخليج.

وكانت حاملة الطائرات “شارل ديغول” غادرت ميناء طولون جنوب شرقي فرنسا الشهر الماضي في مهمة جديدة حملتها إلى شرق البحر المتوسط وستنقلها إلى المحيط الهندي لاحقا، ضمن عملية مساهمة فرنسا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.

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