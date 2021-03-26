الزراعة تؤكد إستمرار منع استيراد 23 محصولاً ومنتجاً لوفرة المحلي

2021/03/26 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الزراعة، إستمرار منع استيراد (23) محصول ومنتج زراعي نباتي وحيواني من كافة المنافذ الحدودية وبالتنسيق مع الجهات الامنية لوفرة الانتاج المحلي منها ودعما للمنتج الوطني وتحقيق التوازن والاستقرار في الاسعار وطبقا للروزنامة الزراعية.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قرار منع استيراد يأتي ضمن صلاحية وزير …

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