بالفيديو: مسلحون يسرقون 20 مليوناً من متقاعد في البصرة

2021/03/26 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدمت عصابة مسلحة، اليوم الجمعة، على سرقة 20 مليوناً من متقاعد في محافظة البصرة.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "عصابة قامت بسرقة أحد المتقاعدين الذي استلم مكافاة نهاية الخدمة البالغة 20 مليوناً أثناء عودته إلى منزله في محافظة البصرة".

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