2021/03/26 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد السياسي البارز، عزت الشابندر، اليوم الجمعة، أنه لو كان في الوعي الذي يمتلكه الآن، لوقف امام الامريكان وطالب ببقاء رئيس النظام السابق صدام حسين.وقال الشابندر في لقاء متلفز تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



الشابندر: لو كنت بمثل وعيي الآن لوقفت ضد الغزو الأمريكي وليبقى صدام حسين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الشابندر: لو كنت بمثل وعيي الآن لوقفت ضد الغزو الأمريكي وليبقى صدام حسين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الشابندر: لو كنت بمثل وعيي الآن لوقفت ضد الغزو الأمريكي وليبقى صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).