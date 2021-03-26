إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ميناء أم قصر

2021/03/26 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة، عن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "وبالتعاون والتنسيق المشترك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تم إحباط محاولة تهريب أربع حاويات تحتوي أدوية بشرية متنوعة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط "، مشيراً الى أنه " تمت إحالة المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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