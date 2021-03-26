فرنسا تتهم روسيا باستخدام لقاحها كـ

2021/03/26 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان روسيا باستخدام لقاحها "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا كأداة "دعاية".

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