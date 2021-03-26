القبض على مزورين لوثائق وسندات عقارية في بغداد

2021/03/26 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مكافحة الاجرام، القبض على مزورين لوثائق ومستمسكات رسمية وسندات عقارية في بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مذكرات قضائية صادرة بحقهم وفق المواد ٢٨٩ و ٢٩٢ و٢٩٥ من قانون العقوبات لقيامهم بعدة …

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