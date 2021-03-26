السليمانية تسجل 4 أنواع جديدة من كورونا

2021/03/26 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، عن تسجل 4 أنواع جديدة من فيروس كورونا.وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سجلت 4 أنواع جديدة من فيروس كورونا في مدينة السليمانية”.وأشار الى ان “شهر تشرين الثاني من العام الماضي شهد تسجيل النوع الجديد من …

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