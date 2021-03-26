2021/03/26 | 13:58 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد كشفت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، عن تسجل 4 أنواع جديدة من فيروس كورونا.
وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سجلت 4 أنواع جديدة من فيروس كورونا في مدينة السليمانية”.
وأشار الى ان “شهر تشرين الثاني من العام الماضي شهد تسجيل النوع الجديد من …
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وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سجلت 4 أنواع جديدة من فيروس كورونا في مدينة السليمانية”.
وأشار الى ان “شهر تشرين الثاني من العام الماضي شهد تسجيل النوع الجديد من …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل 4 أنواع جديدة من كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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