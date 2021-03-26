2021/03/26 | 13:59 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالية النيابية: ترحيل موازنة 2021 أمر وارد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/26 | 13:59.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: ترحيل موازنة 2021 أمر وارد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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