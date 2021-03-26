2021/03/26 | 13:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: ترحيل موازنة 2021 أمر وارد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/26 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: ترحيل موازنة 2021 أمر وارد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: ترحيل موازنة 2021 أمر وارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).