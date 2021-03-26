صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي: أكثر من 330 إصابة جديدة

2021/03/26 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آذار 2021)، إنه "تم اجراء 1463 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 330، فيما تماثل للشفاء 428 مصاباً، وقابل ذلك تسجيل 3 حالات وفاة خلال المدة المذكورة".

وأضاف، أنه "من بين الإصابات الجديدة 77 من منتسبي دائرة صحة النجف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:

مجموع الاصابات الكلي : 44382مجموع حالات الشفاء : 37559مجموع الوفيات : 415مجموع الحالات تحت العلاج : 6408مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3483

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