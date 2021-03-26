انتفاضة 23 مارس من ذاكرة نشطائها - محمد محجوبي

2021/03/26 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_محجوبي هذه شهادة تاريخية يقدمها محـمد محجوبي من موقعه آنذاك كفاعل مباشر في تلك الإنتفاضة، وكأحد المؤسسين لتنظيم 23 مارس.



حوكم غيابياً بالسجن المؤبد مرتين، المرة الأولى في محاكمة 1972 والمرة الثانية في محاكمة 1977 وظل مدة 22 سنة في المنفى حيث واصل مشواره النضالي كعضو في المكتب السياسي لمنظمة "23 مارس"، إلى جانب الطالب الحبيب ومصطفى مسداد والمريني محـمد وآيت إيدر بن سعيد، قبل أن يفارقهم على إثر خلاف سيا ......





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