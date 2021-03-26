الشيوعيه ومسارات-قرآن العراق-؟/ ملحق 3 / 15 - عبدالامير الركابي

2021/03/26 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي وجدت الشيوعيه وتشكلت في عاصمة التشكل الوطني الحديث في المنتفك، او سومر الحديثة، كانت المحاولات الأولى التي من هذا النوع قد بدات منذ العشرينات في بغداد، الا انها فشلت فشلا ذريعا، وهو ماعاد مؤسس الحزب الشيوعي "فهد" المتلائم مع اشتراطات الصراعية التحولية ضد مشروع الافنائية النوعيه والنموذجيه الغربي الاستعماري، لتسجيله في نص متجاوز لكاتبه في الدلالات، ليفرق في كراسه "حزب شيوعي لا اشتراكيه ديمقراطية" ب ......





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