الانقسام ( الانجاز الذي سننتخبه ) - عدنان الصباح

2021/03/26 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح انتهت الانتخابات الاسرائيلية دون ان يتمكن أيا من المعسكرين الصهيونيين مجتمعين الحصول حتى على اغلبية بسيطة وظل الامر معلقا كما كان ولم تتمكن انجازات نتنياهو الواضحة لمن هب ودب بكل الاتجاهات من جعل الناخب ان يقبل به وان يتغاضى عن تهم الفساد التي تلاحقه وعاقب الناخب الاسرائيلي وبسرعة حزب ازرق ابيض بسبب تحالفه مع نتنياهو كما فعل ذلك الناخب العربي الذي عاقب ممثليه المنقسمين بالعزوف عن التصويت بل ان الأ ......





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