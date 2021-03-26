2021/03/26 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أعلنت شركة “وان ويب” في صفحتها على “تويتر” عن وصول جميع أقمارها الصناعية إلى مداراتها وتلقي الإشارات منها.وأطلقت شركة “وان ويب” للاتصالات 36 قمراً صناعياً إلى مداراتها من موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جميع أقمار “وان ويب” للإنترنت فائق السرعة… تصل إلى مداراتها المركز الخبري الوطني.

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