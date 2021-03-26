صحة النجف تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/26 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 1463 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 330، فيما تماثل للشفاء 428 مصاباً، وقابل ذلك تسجيل 3 حالات وفاة خلال المدة المذكورة”.وأضاف، أنه “من بين […]

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