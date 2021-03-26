ريبورتاج: حجب البطاقات التموينية عن فئة جديدة من العراقيين ينذر بازدياد سوء الأوضاع المعيشية

2021/03/26 | 14:04 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت السلطات العراقية حجب توزيع البطاقات التموينية المعمول بها منذ تسعينيات القرن الماضي عن فئة جديدة من المواطنين، مع فرض ضرائب مختلفة عليهم في الموازنة العامة.



وتنذر هذه القرارات الجديدة بازدياد الأوضاع المعيشية سوءا في البلاد.



المزيد في التقرير التالي لمراسل فرانس24 في العراق.

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