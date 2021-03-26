قرب الحدود العراقية السورية.. كبار ضباط الجيش العراقي يلتقون بآمر لواء تابع لحشد العتبات (صور)

2021/03/26 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن لواء 44 (انصار المرجعية)، احد

الوية حشد العتبات، عن زيارة قام بها

كبار ضباط الجيش العراقي، الى قاطع

المسؤولية المكلفين بحمايتها غربي

نينوى.

وذكر اللواء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "زار

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