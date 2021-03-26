إيطاليا تحول مسار السفن السياحية الكبيرة بعيداً عن قلب البندقية مؤقتاً

2021/03/26 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الخميس، تحويل مسار السفن السياحية الكبيرة بعيداً عن مركز مدينة البندقية، نحو ميناء مارغيرا الصناعي، مؤقتاً.

وقال بيان مشترك بعد اجتماع عن بعد بين وزراء البيئة، والثقافة، والسياحة، والبنية التحتية، إنه تقرر تحويل مسار السفن إلى ميناء مارغيرا مؤقتاً، لحماية التراث التاريخي والثقافي لإيطاليا والعالم بأسره.

كما ناقش الوزراء الأربعة كيفية رسو السفن خارج بحيرة البندقية وحل مشكلة مرورها عبر البندقية، بطريقة منظمة ونهائية.

ولطالما كان مرور السفن السياحية في البندقية سبب خلاف على مدار سنوات في إيطاليا.

ويقول منتقدون إن رؤية السفن السياحية العملاقة في البندقية تشويه للمنظر العام وتهديد البيئة وإسهام في اكتظاظ السائحين، في حين يشير مدافعون إلى أن هذه السفن تجلب الوظائف لسكان المدينة.

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