فلاح جزائري يحفر بئرا ارتوازيا.. وكانت المفاجأة!

2021/03/26 | 14:14 - المصدر: فرانس 24

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في هذه الحلقة من برنامج "باب الويب": فلاح جزائري يحفر بئرا ارتوازيا..



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