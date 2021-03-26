2021/03/26 | 14:17 - المصدر: فرانس 24

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تسلط هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" الضوء على المواضيع التالية: خلوقها تفقس..



حملة لمقاطعة البيض في لبنان.



"أبوي قتلني"..



جريمة بحق الطفولة تهز الشارع السوداني.



سعودية تحتفل بطلاقها أمام منزل طليقها.



أستاذ عراقي يبتكر طريقة جديدة لتعليم طلابه. وفي جولتنا: شبيهة عبلة كامل في مصر .

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