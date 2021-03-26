2021/03/26 | 14:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة، (26 اذار 2021).سعر البيع 144.250 ديناراً مقابل كل 100 دولار سعر الشراء 143.500 دينار مقابل كل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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