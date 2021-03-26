المالية النيابية تستبعد التصويت على الموازنة في جلسة الغد

2021/03/26 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 خلال جلسة مجلس النواب يوم غد السبت.

وقال النائب جمال كوجر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: انا استبعد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 في جلسة مجلس النواب يوم غد السبت.

واضاف: هناك خلافات كثيرة حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 ومنها حصة اقليم كوردستان وسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتخصيصات الرعاية الاجتماعية والموازنة الاستثمارية وحصة المحافظات منها.

واوضح: ربما ستحاول رئاسة مجلس النواب التصويت على بعض المواد من مشروع قانون الموازنة وتاجيل المواد الخلافية الى جلسة اخرى كما حصل خلال التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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