صور من موقع الحادث.. عشرات الجرحى جراء تصادم قطارين في صعيد مصر

2021/03/26 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدم اليوم الجمعة، قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف، في قرية بنهو في بمحافظة سوهاج (جنوبي مصر)، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، بحسب وسائل إعلام محلية.

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